Vrouw rijdt met elektrische scooter water in: "Het is een klassieke fout"

Een vrouw is gistermiddag in de haven van Marken het water in gereden met een elektrische scooter. Volgens de eigenaresse van het bedrijf die de scooters verhuurt is dit een 'klassieke fout'. "Dat je met de scooter aan de hand loopt en met je rechterhand gas geeft. Dan vliegt de scooter onder je vandaan", legt ze uit.