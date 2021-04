Zeven Hoornse partijen vragen zich af waarom zij niet zijn geïnformeerd over bodemonderzoek Poort van Hoorn

Zeven Hoornse fracties stellen vragen aan het college over waarom zij niet zijn geïnformeerd over bodemonderzoek dat is uitgevoerd in het stationsgebied in Hoorn. Er blijken namelijk tientallen onderzoeksrapporten te liggen waar de fracties niet vanaf wisten. Het college liet in een reactie een dag later weten dat de fracties nooit gevraagd hebben naar deze informatie. PvdA raadslid Arnold Wegner vertelt aan WEEFF Radio dat er wel degelijk vragen gesteld zijn.

Raadslid Wegner vindt het opvallend dat de persvoorlichter zegt dat er nooit gevraagd is naar de onderzoeken. "Er zijn meerdere keren door verschillende partijen vragen gesteld in het kader van het nieuwe stadhuis. Nu zegt de persvoorlichter dat daar nooit naar gevraagd is." Daarnaast lijkt het Wegner dat het college, ook zonder vragen, de plicht had om de partijen te informeren. "Misschien is er sprake van een miscommunicatie, maar dat weten we nog niet."

De belletjes gingen bij de verschillende partijen rinkelen nadat Stichting de Betrokken Poorter informatie kon inzien door middel van een Wob (wet openbaarheid bestuur) -verzoek. "Nadat dat tot ons kwam, hebben we met zeven fracties, in totaal 24 raadsleden, de koppen bij elkaar gestoken." Hieruit bleek dat er veel verschillende onderzoeksrapporten over de bodem in het gebied beschikbaar zijn. In het Wob-verzoek zijn stukken tekst weg gelakt. "We hebben het college gevraagd om het volledige overzicht, want ik wil de waarheid boven tafel, zodat we de beste keuze kunnen maken voor hoe verder met het stationsgebied."

Hoe nu verder?

Het is nu nog onduidelijk welke stukken in het gebied het meest vervuild zijn en wie er moet opdraaien voor die kosten. Er zijn namelijk drie verschillende eigenaren binnen dat terrein. De gemeente, de NS en ProRail. "Als er afval in de grond zit, lijkt het mij het beste om dat te saneren. Er liggen nu heel veel onderzoeken en ik weet niet welke conclusie we daar uit kunnen trekken, maar er zijn genoeg deskundigen die daar een goed advies over kunnen geven", aldus Wegner.