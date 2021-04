Amsterdammers vertellen hun levensverhaal aan de hand van hun tattoo's

Voor het boek 'Amsterdam in inkt' verzamelde Kate Ligthart verhalen van Amsterdammers, verteld naar aanleiding van hun tattoo's. Het begon allemaal bij de loodgieter die aan het werk in de badkamer van Kate zijn levensverhaal vertelde. En toen bleek er een tattoeage te zijn, een muzieknootje, dat het symbool was van het levensverhaal. De loodgieter had altijd muziek gemaakt met Herman Brood.

Precious Couthino is 34, maar heeft in die tijd al meer meegemaakt dan de meesten in een heel leven. Toen ze 11 was, werden haar moeder en haar broertjes vermoord door de vader van haar broertjes. Ze had geluk dat ze er niet was die dag, want dan had ze het niet overleefd.

Vijf jaar later, op haar zestiende, nam ze haar eerste tattoo. "Een heel kleintje, want ik was hartstikke bang dat het pijn zou doen!" Een hartje met drie letters, voorletters van haar moeder en broertjes. Later kwam er nog een kruis bij, en de datum dat ze zijn gevonden door de politie.

Ordinair

Hilda Wöhler nam haar eerste tattoo pas toen ze 51 was. "Mensen in mijn omgeving vonden dat altijd ordinair, maar toen besloot ik dat ik daar niet meer naar ging luisteren." Het werd een enorme lotusbloem op haar linker bovenarm. "De lotus is een bloem die groeit uit de prut. Ik heb ook veel meegemaakt, maar ik ben niet verlept, of verloren", vertelt ze.

Wöhler groeide op bij een pleeggezin. De dag dat haar biologische moeder haar en haar broertje op zou halen om te praten over een terugkeer naar haar, verongelukte zij. "Dat gesprek is er nooit gekomen." Maar het heeft Hilda niet de das omgedaan. De lotus op haar arm is daarvan het symbool.

Een plekje geven

Schrijver Kate Ligthart verzamelde verhalen als die van Precious, schreef ze op, en vroeg fotograaf Victor van Leeuwen er een portret bij te schieten. Het resultaat is een klein maar indringend boek, met de meest uiteenlopende levensverhalen van Amsterdammers. Over maagverkleining, verlies van dierbaren of het omgaan met gender-fluiditeit. En de tattoo die erbij hoort. Want, zegt Ligthart, met een tattoeage kun je dingen uit je leven letterlijk een plekje geven.