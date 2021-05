Tien opmerkelijke feiten in kampioensjaar Ajax

Het kampioenschap kan Ajax vanmiddag vrijwel niet meer ontgaan. Een gelijkspel tegen FC Emmen is voldoende om de 35ste landstitel te grijpen. NH Sport zet tien feiten van het kampioensjaar van Ajax op een rijtje.

De spelers van Ajax vieren het offcieuze kampioenschap met fans - Pro Shots / Jasper Ruhe

Most Valuable Player (MVP): aanvoerder Dusan Tadic Dusan Tadic is met ruime afstand de belangrijkste speler van de Amsterdammers qua doelpunten en assists in de eredivisie. De aanvaller is betrokken bij 28 doelpunten; 14 goals en 14 assists. De Servische aanvoerder wordt gevolgd door Antony. De Braziliaanse aanvaller leverde aan 16 goals een bijdrage; 8 doelpunten en 8 assists. Ryan Gravenberch meeste minuten, Noa Lang minste Ryan Gravenberch beleeft dit seizoen zijn doorbraak bij de Amsterdammers. De 18-jarige middenvelder stond 2.355 minuten in het veld van de mogelijke 2700. Gravenberch is opmerkelijk genoeg niet de speler met de meeste duels achter zijn naam. Hij ontbrak in twee wedstrijden. Tadic speelde wél alle duels voor Ajax. De Ajacied met de minste minuten in het eerste is Noa Lang. De aanvaller stond welgeteld zeven minuten op het veld in de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk (3-0 zege). Tekst gaat verder onder de foto

Noa Lang mocht zeven minuten spelen tegen RKC Waalwijk - Pro Shots / Thomas Bakker

Trainer Erik ten Hag gebruikte dertig spelers Erik ten Hag, de trainer van Ajax, gebruikte dertig spelers in de eredivisie. Ten Hag gaf het vertrouwen aan 5 tieners, 21 twintigers en 4 dertigers. De oudste speler is Maarten Stekelenburg (38 jaar), de jongste is Devyne Rensch. De talentvolle verdediger werd geboren op 18 januari 2003. Stekelenburg is dus ruim twintig jaar (!) ouder. De keeper stond al in de goal van Ajax, toen Rensch nog geboren moest worden. Meest scorende ploeg Ajax heeft 89 keer gescoord dit eredivisieseizoen. De ploeg kreeg daarnaast de minste goals tegen: 21. Het doelsaldo van +68 staat in schril contrast met naaste belager PSV. De Eindhovenaren hebben een doelsaldo van +35. De wedstrijd met de meeste goals was tegen VVV-Venlo (0-13 zege). Opmerkelijk genoeg eindigde nog geen enkele wedstrijd van de Amsterdammers in 0-0. Tekst gaat verder onder artikel

David Neres valt het vaakst in, Antony meest naar de bank Aanvaller David Neres is de speler die het vaakst inviel bij Ajax; twaalf keer. Jurgen Ekkelenkamp en Brian Brobbey kwamen tot tien invalbeurten. Nico Tagliafico, Daley Blind en Ryan Gravenberch zijn overigens de enige drie spelers die al hun gespeelde wedstrijden in de basis stonden. De andere Braziliaan op de flanken, Antony, werd achttien keer naar de kant gehaald door Ten Hag. Na Antony moest Noussair Mazraoui het vaakst op de bank gaan zitten; dertien keer. Meeste impact Antony als nieuwkomer, Oussama Idrissi minste Ajax verwelkomde zeven aanwinsten in dit kampioensjaar. De Braziliaan Antony heeft de meeste impact gehad op de resultaten van Ajax; 8 goals en 8 assists. Hij wordt gevolgd door Sébastien Haller (8 goals en 5 assists) en Davy Klaassen (11 goals en 2 assists). Aanvaller Oussama Idrissi, die wordt gehuurd van Sevilla, kwam in 133 minuten in het eerste nog niet tot doelpunten of assists. Davy 'Mister 1-0' Klaassen Davy Klaassen keerde afgelopen zomer dus terug bij Ajax. Uit statistieken van Opta Sports blijkt dat hij in de eredivisie de belangrijkste treffers maakte. Zeven keer zette hij de Amsterdammers op voorsprong of zette hij zijn ploeg op gelijke hoogte. Zo scoorde hij tegen FC Utrecht-uit, FC Emmen-uit, Willem II-thuis, Heracles Almelo-uit en AZ-thuis de 1-0. Klaassen maakte in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard de 1-1 en de 2-1. Tekst gaat verder onder foto

Een juichende Davy Klaassen in de thuiswedstrijd tegen AZ - Pro Shots / Jasper Ruhe

Samen met AZ meeste penalty’s versierd Ajax en AZ hebben allebei 11 penalty’s gekregen. De Amsterdammers scoorden 10 keer en miste eenmaal. De Alkmaarders scoorden 8 keer en miste drie strafschoppen. De meeste penalty’s zijn gemaakt door Dusan Tadic (7). Davy Klaassen benutte een penalty, maar miste er ook een tegen Fortuna Sittard. Ongeslagen reeks Ajax is bezig aan een imponerende reeks van 19 wedstrijden waarin niet verloren is in de eredivisie. De laatste nederlaag was op 5 december tegen FC Twente (1-2). De andere wedstrijd die werd verloren was tegen FC Groningen op 4 oktober (1-0). Klaas-Jan Huntelaar gedeeld oudste doelpuntenmaker Klaas-Jan Huntelaar nestelde zich met zijn twee goals tegen FC Twente in een illuster rijtje. De aanvaller werd daarmee één van de oudste doelpuntenmakers in competitieverband voor de Amsterdammers (37 jaar). De huidige spits van Schalke 04 deelt deze titel met André Ooijer, Arnold Mühren en Danny Blind.

Orange Pictures / Lars Smook