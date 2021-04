't Gooi hoeft voorlopig niet te vrezen voor komst windturbines

Begin deze week besprak de provincie het voorstel om de grens van windturbines buiten woongebied te verplaatsen van 600 meter naar 350 meter. Maar 't Gooi hoeft zich daar vooralsnog geen zorgen over te maken, stelt VVD-raadslid Hidde Fennema in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag .

De reden dat er nog geen windturbine is gebouwd, komt volgens Fennema door de Regionale Energie Transitie (RES) die de gemeente heeft opgesteld. “Wij hebben onze zaakjes op orde en in onze RES hebben we gezegd dat we geen windturbines zullen plaatsen.” De huidige RES zal naar verwachting in juli vastgesteld worden.

Toch turbines

Om de twee jaar wordt de RES wel herzien en is de kans dat er windturbines in het Gooi komen wel aanwezig. Maar ook daar maakt Fennema zich geen zorgen om. "Ik denk dat elke opvolgende RES steeds minder windturbines op land zal bevatten. Iedereen is namelijk vóór groene energie totdat een turbine in het zicht staat. Het draagvlak verdampt waar je bijstaat en dat effect zal alleen maar groter worden."

Een andere manier waardoor het Gooi toch last kan krijgen van de witte molens is als naastgelegen provincies Utrecht en Flevoland ze aan de grens met de regio zullen plaatsen. Deze mogelijkheid onderkent Fennema. "Tussen de A27 en de Lage Vuursche ligt een strookje dat valt onder gemeente De Bilt. Dat is dus een andere gemeente, in een andere provincie met een andere RES-strategie. Dat ligt ver van hun bebouwing dus kunnen ze daar windmolens plaatsen."

Luister het hele interview terug via deze link.