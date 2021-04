Uitgraven randmeren moet permanentere oplossing waterplantprobleem zijn

Om het probleem van waterplanten in de randmeren op te lossen, moeten de meren op verschillende plekken dieper uitgegraven worden. Dat zegt Kees Kooijman, directeur Stichting Maaien Waterplanten Randmeren, in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag. De stichting schreef daarom een brief naar de gemeente Huizen.