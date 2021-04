Zo veel mogelijk baby's verschoond in een wasbare luier om wereldrecord te verbreken

In Nederland zijn vanmiddag 43 baby's tegelijkertijd verschoond in een wasbare luier. Daarmee is het oude Nederlandse record van 28 verbroken. De Zwaagdijkse Caroline Beelen van het bedrijf BambooBaby is één van de initiatiefnemers van de recordpoging. Het uiteindelijke doel is om vandaag samen met meerdere landen het wereldrecord te verbreken. Vanwege het coronavirus was de recordpoging online. Caroline: "Het was heel leuk om allemaal blije ouders en blije baby's te zien."

Caroline Beelen verschoont haar baby met een wasbare luier

Het wereldrecord staat momenteel op 8.251. "In de Verenigde Staten en Mexico leeft dit veel meer en zij moeten nog beginnen met de poging. Ik verwacht dat daar de opkomst wel hoog is", zegt ze. Caroline legt uit dat het de bedoeling is dat zo veel mogelijk mensen op één dag vastleggen dat zij hun baby verschonen in een wasbare luier om het wereldrecord te verbreken. Caroline vertelt dat zij een iets grotere opkomst hadden verwacht, maar is alsnog tevreden dat het gelukt is om het Nederlandse record te verbreken. "In totaal doen er 226 locaties over de hele wereld mee. Als zij allemaal rond de 43 deelnemers halen, dan hebben we het wereldrecord verbroken." Met de recordpoging hoopt zij dat er meer aandacht komt voor de wasbare luier. "Wasbare luiers hebben een stoffig en ouderwets imago. Mensen denken dan aan van die oude vierkante doeken. Dat komt door onwetendheid", vertelt Caroline. Dat terwijl de wasbare luiers volgens haar een makkelijke manier zijn om iets goeds te doen voor de aarde. "Het zorgt bijvoorbeeld voor minder afval en minder CO2-uitstoot." Bekijk hier hoe Esther Bakker meedeed aan de recordpoging:

Wereldrecordpoging baby's verschonen in wasbare luier - NH Nieuws

Zelf heeft Caroline het bedrijf Bamboobaby en daar ligt de focus op het bieden van een duurzaam en circulair alternatief voor wegwerpluiers en maandverband. Door de handen ineen te slaan met Babybum.nl van Anja van der Vegt en Annika Huizinga, ook gespecialiseerd in wasbare luiers, is de recordpoging in Nederland georganiseerd. Ook is zo in Nederland de Real Nappy Week tot stand gekomen, die nog tot morgen loopt. Deze week staat in het teken van het bieden van informatie en educatie over de wasbare luier. Zo werden er lezingen, workshops en challenges voor ouders georganiseerd. "Hier zaten opdrachten tussen zoals het maken van de hoogste luierstapel. Het was leuk om te zien hoe fanatiek ouders daar mee bezig waren", vertelt Caroline. Mensen konden met de challenges punten sparen en daarmee korting krijgen bij de twee webwinkels met wasbare luiers. "We hebben het zo ingericht dat we niet gingen strooien met korting, want dat vinden we niet passen bij de visie." Of het wereldrecord wordt verbroken is nog even afwachten. Niet alle landen zijn namelijk al klaar met de deelname en die hebben nog tot vandaag de tijd.

