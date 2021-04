Gemengde reacties op het opnieuw tijdelijk afsluiten van Melkmarkt voor verkeer

Het college heeft besloten dat ook dit jaar de Melkmarkt in Enkhuizen tijdelijk, van 28 april tot 1 november, wordt afgesloten voor auto's en fietsers. De horeca op die locatie krijgt daardoor de ruimte om de terrassen te verbreden. Dit is nodig vanwege de verplichte coronamaatregel om anderhalve meter afstand tussen mensen te houden. "Ik denk dat de horecaondernemers op de Melkmarkt allemaal blij zijn met dit besluit, maar ik hoor daarbuiten ook negatieve reacties", vertelt Timo van der Heide, eigenaar van Pizzeria Bella Vita.

Volgens van der Heide was het lang onzeker of dit besluit over het afsluiten van de melkmarkt door zou gaan. "Maar nu blijkt dat het doorgaat, zijn we erg blij." De positieve sfeer op de Melkmarkt in Enkhuizen is hem vorige zomer goed bevallen. "Het was voor ons toen heel fijn dat we meer tafels kwijt konden. Daarnaast was het gezellig en was het rustiger zonder rijdend verkeer door de straat."

De noodzaak van de verbreding van de terrassen lag volgens van der Heide vorig jaar iets hoger. Met spatschermen hoeven de tafels namelijk niet op anderhalve meter afstand te staan, maar het is voor hem fijn om die optie wel te hebben. "Bij de groothandel zijn spatschermen namelijk erg duur. Als we gebruik maken van spatschermen gaan we die waarschijnlijk zelf knutselen. Het zijn moeilijke tijden dus alles moet zo goedkoop mogelijk."