WEEFF Spotlight: Aartswoud en het verdwenen monument

Vandaag is de allereerste aflevering van de nieuwe serie WEEFF Spotlight uitgekomen op ons Youtube kanaal. In de serie, waarvan elke zaterdag een aflevering online komt, gaat Gavin Mooij langs elke plaats in West-Friesland om een zo goed mogelijk portret van die plaats te maken. Een soort van figuurlijke wekelijkse spotlight dus op alle dorpen en steden in onze regio.

Gavin is zelf ook een van de DJ’s bij WEEFF Radio en is elke zaterdag tussen 17:00 en 19:00 uur te horen met De Mooij Show. En sinds vandaag dus zijn vlogdebuut op het Youtubekanaal van WEEFF. In de Spotlight-serie werken we alle plaatsen van onze prachtige regio af op alfabetische volgorde, wat betekent dat de eerste aflevering over Aartswoud gaat. Een klein dorpje aan de West-Friese Omringdijk met iets minder dan 500 inwoners. En dan zou je denken dat het lastig is om interessante feiten te vinden, maar Gavin is toch nog veel te weten gekomen! Onder andere de favoriete plek van de Aartswouders komt voorbij, en een geheime ontvoering van een monument… Artikel gaat verder onder de foto

WEEFF

De afleveringen over Abbekerk en Andijk zijn afgelopen week ook al opgenomen, maar mocht je in een van de plaatsen wonen die verder of de alfabetische lijst komen: stuur dan vooral even een mail naar [email protected], of DM Gavin op zijn Instagram (@gavin_mooij) met tips of aanraders die niet gemist mogen worden.