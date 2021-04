Jong AZ-trainer Michel Vonk: "We hebben één helft gevoetbald"

Binnen no-time speelde Jong AZ een verloren wedstrijd tegen SC Cambuur. De Alkmaarse talenten verloren met 2-4 van de kampioen; halverwege was het 0-4. "Dat was nog een matige afspiegeling van de eerse helft", aldus verliezend trainer Michel Vonk.

Vonk: "We hebben één helft gevoetbald en één helft totaal niet gedaan wat we kunnen en dat is jammer." Tekst gaat verder onder de video

Trainer Michel Vonk: "Eén helft gevoetbald" - NH Sport/Edward Dekker

Quote "Misschien stonden er een paar naar het vuurwerk te kijken?" Jong AZ-trainer Michel vonk

Het was voor de Castricummer onverklaarbaar waarom zijn team in de eerste 45 minuten niet thuis gaf. "Misschien stonden er een paar naar het vuurwerk te kijken? We hebben na rust voornamelijk in strijd en mentaliteit iets anders gedaan." Keeper Mees Bakker vreesde in de eerste helft voor een enorme afstraffing. "Daar was ik op een gegeven moment wel bang voor, ja. Het is de tweede helft nog redelijk goed gekomen. Ja, een halve clean-sheet, maar daar heb ik niet zoveel aan." Tekst gaat verder onder de video

Quote "Een halve clean-sheet, daar heb ik niet zoveel aan" Jong AZ-keeper Mees Bakker

Mees Bakker hield één helft de nul - NH Sport/Edward Dekker

Voor Michel Vonk zit het karwei bij Jong AZ er over drie wedstrijden op. Inmiddels is het al even geleden dat zijn vertrek bekend werd. Waar zijn toekomst ligt, weet hij niet. "Het is een stille markt. "

Michel Vonk weet niet waar zijn toekomst ligt - NH Sport/Edward Dekker