Adjunct-hoofdredacteur Hélène Pronk vertrekt bij AT5: "We zijn journalistiek onthoofd"

In een eerste reactie laat Pronk weten het afgelopen jaar keihard geknokt te hebben voor het voortbestaan van AT5. "Ik heb gestreden voor de onafhankelijke nieuwsverslaggeving. Journalistiek is voor mij: waarheidsvinding, de macht kritisch volgen, verhalen vertellen en er zijn als het ertoe doet. Dat zijn de kernwaarden van AT5. Een nieuwszender, de ogen en oren van de stad, voor en door de Amsterdammers."

Pronk stopt per direct met haar werkzaamheden. Na een verschil van inzicht met de directie is haar dienstverband beëindigd.

Redactie voelt zich 'journalistiek onthoofd'

De redactie van AT5 laat in een reactie aan NH Nieuws weten dat er grote onvrede heerst over het vertrek van Pronk. "Met het in onze ogen onnodige vertrek van de adjunct-hoofdredacteur is er niemand die op dit moment de inhoudelijke koers uitzet, wat voor nu en in de nabije toekomst voor een acuut en zeer zorgelijke situatie op de redactie zorgt." Daarnaast geeft de voltallige redactie aan zich 'journalistiek onthoofd' te voelen door het vertrek van Pronk.

Volgens Alphons Martens, directeur van AT5, is de beslissing niet over een nacht ijs laten gaan. Volgens hem heeft zo'n besluit grote impact op een kleine organisatie als AT5.

Hélène Pronk was sinds 1996 werkzaam bij AT5 en werkte als redacteur, eindredacteur en adjunct-hoofdredacteur bij de zender. Sinds 1 maart werken de redacties van NH Amsterdam en AT5 intensief samen.