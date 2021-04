Wandelevent 40MM loopt al 48 jaar en zet koers richting 100.000 deelnemers

Het bestuur van de 40MM houdt de inschrijvingen deze dagen nauwlettend in de dagen. Het West-Friese wandelevenement heeft namelijk een mijlpaal in zicht: ze hopen dit jaar de 100.000e deelnemer te verwelkomen. En die kan - omdat er dit jaar via een app gewandeld wordt - ook van ver buiten de regio komen.

Voorzitter Vok Manshanden hoopt op de 100.000e deelnemer. - NH Nieuws

De 40MM - oftewel de 40.000 Meters Mars - is een sponsorloop door het West-Friese landschap. De route gaat onder andere door Venhuizen, over de Omringdijk bij Oosterleek, door Wijdenes en Schellinkhout. Wandelaars strepen hun route af bij stempelposten, terwijl ze onderweg aangemoedigd worden door mensen die langs de route wonen. Althans, dat is de situatie zonder corona. Dit jaar is er voor het eerst een coronaproof editie: in plaats van een dag, kun je de hele maand mei meewandelen. Dat hoeft niet per sé op de Omringdijk: ook ver buiten West-Frieland kunnen de deelnemers hun kilometers maken, wat overigens niet per se 40.000 meter hoeft te zijn. Deelnemers leggen hun route vast in een app. Meewandelen kan dus overal, zegt de organisatie:

Wie is de 100.000e deelnemer van de 40MM? - NH Nieuws

De 40MM zet dit jaar koers richting een bijzondere mijlpaal. Het evenement loopt al 48 jaar en het totaal aantal deelnemers is in die jaren gestegen tot in de 99.000. Vanuit de organisatie zijn de ogen nu gericht op de 100.000e deelnemer. "De stand van gisteren is dat er ruim 280 deelnemers waren", vertelt Vok Manshanden, voorzitter van de 40MM. "Normaal gesproken doen er ruim 1.200 mensen mee." De wandelaars maken niet alleen hun kilometers rondom Venhuizen: alle opbrengsten van de sponsortocht gaan naar kleinschalige projecten in minder ontwikkelde landen. Dat betekent dat de West-Friese tocht ook in andere werelddelen gewandeld wordt, want bij die projecten zelf gaan ze ook de straat op om de wandeltocht onder de aandacht te brengen.

40MM

Waar de 100.000e deelnemer de kilometers gaat afleggen, dat is dus nog de vraag. Er zijn nog ruim vijfhonderd aanmeldingen nodig tot nummer 100.000. Inschrijven kan tot 7 mei via de website van de 40MM. De 100.000e deelnemer wordt in het zonnetje gezet, maar hoe dat gedaan wordt, wil de organisatie geheim houden.