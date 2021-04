Jong AZ is slechts figurant in kampioensduel Cambuur

Jong AZ is er niet in geslaagd om SC Cambuur van het kampioenschap in de eerste divisie af te houden. De Friezen wonnen met 2-4 in Alkmaar dankzij een walk-over in de beginfase. Cambuur is door de zege niet meer te achterhalen en mocht daardoor de kampioensschaal in ontvangst nemen.

Cambuur pakt het kampioenschap bij Jong AZ - Orange Pictures

Jong AZ trad voor het eerst sinds 10 december 2018 aan in het AZ-stadion, toen Telstar de tegenstander was. Ten opzichte van de wedstrijd van vorige week was de basis op zes posities gewijzigd. Yukinari Sugawara, Tijjani Reijnders, Hakon Evjen, Kenzo Goudmijn, Zakaria Aboukhlal en Jelle Duin behoren dit weekend tot de selectie van het eerste. Daardoor moest trainer Michel Vonk teruggrijpen op jongere en minder ervaren spelers. Scoringsdrift Cambuur, dat bij winst en puntenverlies van De Graafschap het kampioenschap binnen had, werd na 12 minuten spelen behoorlijk in het zadel geholpen. Peer Koopmeiners verwerkte een voorzet van Jarchinio Antonia heel ongelukkig en zag de bal in zijn eigen doel belanden: 0-1. In de 17de minuut kwam de Friezen al helemaal op rozen. Robert Mühren schoof de bal koeltjes in de verre hoek. Drie minuten later tikte Issa Kallon een voorzet van Antonia eenvoudig binnen, waardoor de champagne al voorzichtig uit de koelkast gehaald kon worden.

Cambuur-spits Robert Mühren pikt ook zijn goaltje mee - Pro Shots / Stanley Gontha

Richting de rust verdween de scoringsdrift lichtelijk uit de ploeg en kon Jong AZ even naar adem happen. Een enkele keer kwam het via Zico Buurmeester en Yusuf Barasi uit, maar er vielen voor de thuisploeg angstvallig weinig wapenfeiten te noteren. In de 41ste minuut kopte oud-Volendam verdediger Erik Schouten, die de jeugdopleiding bij AZ doorliep, Cambuur naar 0-4. Barasi De Alkmaarders, die in de eerste helft de schade moesten beperken, kwamen aardig uit de kleedkamer. Yusuf Barasi zette Jong AZ zelfs op het scorebord met een schot vanaf de rand van de zestienmeter: 1-4. Het leek wel alsof de champagne in de benen van de Friezen was beland, want een paar minuten later ging Schouten in de fout. Barasi profiteerde daarvan en daardoor mocht Jong AZ zelfs geloven in een resultaat.

Yusuf Barasi brengt AZ ineens terug in de wedstrijd - Pro Shots / Vincent de Vries

Heel even leek Cambuur de weg kwijt te zijn, want Jong AZ kreeg nog een kans in de schoot geworpen, maar Taabouni schoot wild over. De doelpunten van Jong AZ leken vooral tot stand te komen doordat Cambuur al met de gedachten bij het kampioenschap leek te zijn en de teugels liet vieren. Via Robert Mühren kregen de bezoekers nog twee kansen, maar het beste was er inmiddels af bij de koploper. Dankzij de 2-4 overwinning kon het kampioenschap Cambuur niet meer ontgaan. Achtervolger De Graafschap speelde in eigen huis met 2-2 gelijk tegen Almere City, waardoor de ploeg uit Leeuwarden het kampioenschap in de eerste divisie pakte. Opstelling Jong AZ: Bakker; Gemmel (Wildeboer/83), Berkhout (Velthuis/71), Jacobs, Gullit; Koopmeiners (Franken/46), De Jong, Buurmeester, Taabouni (Lathouwers/71), Barasi, Margaret Opstelling Cambuur: Stevens; Schmidt, Mac-Intosh (Kramer/88), Schouten, Bangura; Breij (Ter Heide/84), Hoedemakers, Oranmangoen (Paulissen/71); Antonia (Doodeman/84), Mühren, Kallon (Korte/88)