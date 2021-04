Helderse tafeltennisster maakt zich zorgen over toekomst dames eredivisie

Tafeltennisspeelster Ana Gogorita van Den Helder maakt zich zorgen over de Nederlandse dames eredivisie. Steeds meer spelers vertrekken naar een competitie in het buitenland en dat betekent dat het steeds lastiger wordt een volwaardig team samen te stellen. Het is voor de Helderse vereniging nog maar de vraag of het lukt een team in te schrijven voor komend seizoen.

"Het is goed voor hun ontwikkeling dat jeugdspelers vertrekken, maar wel heel jammer voor de damescompetitie in Nederland", zegt Gogorita tegen onze mediapartner Regio Noordkop. "Op dit moment weet ik niet of het gaat lukken een damesteam in de eredivisie in te schrijven. Ik zou niet weten wie ik nog moet vragen en iemand uit buitenland halen wil ik eigenlijk niet", laat de kopvrouw van het team uit Den Helder (meervoudig landskampioen) weten.

"Wat mij betreft is het nu tijd om één competitie te maken. Ik zie helaas geen andere oplossing." Gogorita doelt hiermee op het samenvoegen van heren- en damescompetitie. "Er zijn te veel jeugdspelers die aankomend seizoen in het buitenland gaan spelen, omdat ze zich verder willen ontwikkelen. Dat snap ik wel, maar het gaat ten koste van Nederlandse dames eredivisie." Behalve dat het lastiger wordt om voldoende speelsters te vinden, merkt Gogorita ook dat het niveau omlaag gaat. Met het samenvoegen van de heren- en damescompetitie kan daar wellicht iets aan verbeterd worden. Sommige speelsters doen al mee in de herencompetitie.

Samenstelling team

Yoeke Gunsing blijft het team in Den Helder trouw, maar Dobrila Jorguseska en Shuo Han Men hebben hun zinnen gezet op een buitenlands avontuur. "Voor deelname aan de competitie heb je toch wel een team van vier of vijf speelsters nodig en het is dus nog maar de vraag of we dat voor elkaar krijgen. Hoewel er per wedstrijd drie dames in actie komen, zijn er ook speelsters die in meerdere competities uitkomen en je kunt natuurlijk te maken krijgen met blessures. Vandaar dat ik het liefst een team van vijf heb."

De situatie die de Helderse schetst geldt niet alleen voor de vereniging. "Ik weet de situatie natuurlijk niet bij alle verenigingen, maar van meerdere kanten hoor ik dat clubs belangrijke speelsters verliezen." Bij VTV (Nieuwegein) vertrekt Emine Ernst, die met haar 17 jaar de sterkste juniore van Nederland is. Bij Westa (Wessem) verlaten Rachel Gerarts en Karlijn van Lierop de vereniging. Gogorita hoopt dat er volgend seizoen genoeg teams over zijn om in elk geval een competitie te starten. Volgens de regels van de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) moeten er minimaal acht teams inschrijven. Overigens wordt nog steeds gekeken naar de mogelijkheid om het huidige, door corona geplaagde seizoen, uit te spelen. Daarvoor dienen zes teams mee te willen doen.