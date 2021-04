Minderjarigen opgepakt voor met wapen bedreigen en scooter stelen van Heemstedenaar

Op zaterdag 17 april stond de jongeman uit Heemstede met een groep vrienden te chillen achter Studio 5 aan de Waddenweg in Hoofddorp, toen er twee jongens en twee meisjes aan kwamen lopen.

Eén van de jongens begon een gesprek met het slachtoffer. Het gesprek leidde er uiteindelijk toe dat de jongen een mogelijk vuurwapen pakte en hiermee het slachtoffer bedreigde. Het slachtoffer moest de sleutels van zijn scooter afgeven. Vervolgens werd hij gesommeerd weg te lopen, wat hij ook deed. Bij het incident liep niemand lichamelijk letsel op.

Op donderdag 22 april werden de twee broers aangehouden op twee adressen in Amsterdam. Op een adres in Hoofddorp nam de politie tijdens een huiszoeking in het kader van dit incident een luchtdrukwapen in beslag.