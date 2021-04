Enkhuizer stadskantoor omgetoverd tot hotel?

Wordt het gebouw, waar nu nog het stadskantoor van Enkhuizen is gehuisvest, straks een hotel? Droomparken-directeur Andries Bruil is hiervoor gepeild door de gemeente, zo laat hij desgevraagd aan NH Nieuws weten.

Als we de gemeente benaderen voor een reactie zegt een woordvoerder het volgende. "Het college onderzoekt de mogelijkheden van een herontwikkeling met in hoofdzaak woningbouw op de strook grond tussen de Hoogstraat en de Zilverstraat (naast het stadskantoor) en het water van de Oosterhaven."

We informeren bij de Droomparken-directeur, die ook verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het recreatiegebied Enkhuizerzand, nadat we van bronnen horen dat hij is benaderd. Hij zegt een paar maanden geleden te zijn gebeld door een ambtenaar. "Die peilde of we ook hotels ontwikkelen en of we mogelijk geïnteresseerd zijn. Ik was overrompeld, maar heb gevraagd ons op de hoogte te houden, daarna heb ik er niks meer van gehoord."

Een vertrek uit het stadskantoor lijkt niet onlogisch. Het pand of anders de grond levert geld op, en de meeste ambtenaren werken vanwege de ambtelijke samenwerking tussen Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland al vanuit het gemeentehuis in Hoogkarspel dat pas een paar jaar oud is.

Mogelijk later dit jaar meer duidelijk

Toch is het nog niet zover, zo zegt de woordvoerder. "In hoeverre het stadskantoor daadwerkelijk bij de herontwikkeling wordt betrokken, is uiteindelijk aan de gemeenteraad die mogelijk later in het jaar over het programma van eisen en wensen een besluit neemt."

En of de voorkeur dan ligt bij een Droomparken-hotel, of dat er ook naar andere opties wordt gekeken, daar wil de gemeente niet op vooruit lopen. "We onderzoeken een herontwikkeling met als hoofdzaak woningbouw", herhaalt de woordvoerder.