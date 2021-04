Steeds meer belangstelling voor natuurbegraafplaatsen in het Gooi

Steeds meer mensen kiezen voor een duurzame manier van begraven op een natuurbegraafplaats. Ook in de Gooi en Vechtstreek is dat het geval. Zo heeft Hilversum sinds vorig jaar april zo'n 70 natuurbegraafplekken, die inmiddels al voor de helft zijn bezet. Ook gemeente Gooise Meren krijgt er eind mei 400 plekken bij. Beide gemeenten merken dat er steeds meer animo is voor de natuurvriendelijke graven, die een uitkomst bieden voor mensen die milieubewust in het leven staan.

Een deel van de Nieuwe Algemene Begraafplaats aan de Bosdrift in Hilversum was behoorlijk verwilderd, dus daar wilde Anita van Loon, directeur van Uitvaartstichting Hilversum, iets mee doen. Na haar aanstelling in 2019 heeft Van Loon ervoor gekozen om er natuurgraven te plaatsen. "Ik ben er helemaal fan van, omdat je door het planten van bomen de omgeving weer gezonder maakt", zegt Van Loon.

Natuurgraven krijgen geen stenen monument. In plaats van een grafsteen krijgt de overledene een houten boomschijf met daarop de naam, geboorte- en overlijdensdatum. Bij elk graf wordt een boom geplant, met daarin een chip die via de website van het uitvaartcentrum kan worden afgelezen. Zo kunnen nabestaanden de exacte plek van het graf altijd terugvinden.

Op een natuurbegraafplaats staat de rust van de natuur centraal. In plaats van grafstenen, tomben, kapellen en monumenten, staan er bomen en plantjes in bloei. Bij een natuurbegrafenis wordt het lichaam letterlijk 'teruggegeven' aan de natuur. De overledene kan worden begraven in een puur houten – en dus biologisch afbreekbare – kist, of op een plank met daarover een lijkwade. Ook de kleding van de overledene moet van katoen of linnen zijn. Alles wat wordt begraven kan daardoor worden opgenomen door de natuur.

Waar de verharde paden op het terrein overgaan in paden van boomschorssnippers, loop je – omringd door oude bomen, wilde bloemen en boomstamwallen voor vlinders en bijen – als het ware de natuur in. "Het bijzondere is dat natuurgraven zich normaal gesproken buiten stedelijke gebieden bevinden", legt Van Loon uit, "maar hier in Hilversum waan je je echt in een soort natuurpark, terwijl je eigenlijk midden in de stad bent."

"De natuur is onderdeel van ons bestaan als uitvaartstichting", zegt Van Loon. "Het is mijn missie om enerzijds ervoor te zorgen dat de natuur behouden blijft, en anderzijds om onze gebouwen, die alle rijksmonumenten zijn, goed te onderhouden." Van Loon merkt dat de natuurgraven in opkomst zijn en dat er steeds meer mensen stilstaan bij hoe ze een milieuvriendelijke bijdrage kunnen leveren aan de natuur. Zo zijn er binnen een jaar tijd van de 64 natuurgraven namelijk al zo'n dertig bezet.