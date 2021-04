Egmonder 6,5 jaar achter tralies voor grootschalige productie en handel MDMA

Een 51-jarige man uit Egmond aan Zee, die zich bezighield met de productie en handel van harddrugs, is veroordeeld tot 6,5 jaar celstraf. Vorig jaar op 7 april werd de Egmonder op een parkeerplaats in het kustdorp aangehouden nadat hij was betrapt met zes boodschappentassen, gevuld met liefst 87 kilo aan MDMA-brokken.

De man is ook schuldig bevonden aan betrokkenheid en medeplichtigheid bij de massaproductie van deze grondstof voor xtc-pillen in garageboxen in Akersloot en bedrijfsloodsen in Heiloo. Dat meldt mediapartner Duinstreek Centraal. Deze drugslabs werden vorig jaar juni door de politie ontmanteld.

De officier van justitie had bij de rechtbank in Den Bosch zeven jaar cel plus een geldboete van 50.000 euro geëist tegen de Egmonder, maar de rechters vinden een financiële straf én een langdurige vrijheidsstraf niet gepast. De rechtbank stelt wel dat de man een 'significante en sturende rol' had binnen de MDMA-productie en -verkoop en legt daarom een flinke celstraf op.