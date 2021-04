Hilversum wil bewoners ontzien in coronatijd: financiën staan er goed voor

Dat was afgelopen jaar wel anders. Toen moesten de woonlasten flink omhoog, om een gat van ruim vier miljoen in de begroting op te vangen. Dit jaar blijft de schade beperkt tot 'slechts' een inflatiecorrectie.

Huishoudboekje staat er goed voor

Hilversum kan haar bewoners ontzien, omdat het er ondanks de onzekere situatie rond het coronavirus, financieel redelijk goed voor staat. Dat blijkt uit de kadernota, de eerste aanzet naar de begroting van volgend jaar. Hilversum heeft voor volgend jaar nog een tekort van een half miljoen euro op de balans staan, maar schrijft de jaren daarna zwarte cijfers, oplopend tot 2,7 miljoen euro in 2024.

Toch zorgt onder meer de coronacrisis ervoor dat de cijfers nog wel kunnen veranderen. "We kunnen niet alle effecten van de coronacrisis voorspellen. Daar komt nog bij dat er onzekerheden zijn over wel geld we precies krijgen uit het gemeentefonds en hoeveel van onze kosten voor wmo- en jeugdzorg vergoed worden. Toch staan we er financieel goed voor en hebben we ruimte in de begroting", aldus Walters.

Geen hand op de knip

De onzekere situatie betekent allesbehalve dat Hilversum de komende jaren haar handen op de knip houdt. Sterker nog: het gaat onverdroten door onder meer de grote metamorfose van het stationsgebied en het Arenapark, een paar grote projecten waar enkele miljoenen mee gemoeid zijn.

Daarnaast hoopt Hilversum de komende jaren werk te maken van werk. "We richten ons op de arbeidsmarkt. We moeten mensen weer aan het werk helpen en werkeloosheid zien te voorkomen", aldus Walters. De ogen zijn daarbij onder meer gericht op het Mediapark. Dat krijgt komend jaar een nieuwe impuls doordat onder meer de grote talkshows - die jarenlang vanuit Amsterdam werden uitgezonden - terugkeren. Hilversum wil dat moment aangrijpen door te kijken welke extra bedrijvigheid er op het Mediapark kan plaatsvinden.

Voor de rest geldt voorzichtingheid. Juist vanwege de grillige coronacrisis noemt de gemeente het lastig om ingrijpende keuzes te maken. Los van de al bekende investeringen, zij er voor volgend jaar geen nieuw beleid of grote bezuinigingen te verwachten.