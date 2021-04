Ex-Ajacied Hosé vindt rust: "Iedereen wil Messi zijn, maar niemand wil zijn hoofdpijn"

De Helderse Brutil Hosé (41) komt als jonge Ajax-speler als een komeet en wordt zelfs vergeleken met Patrick Kluivert. Zijn jeugd is turbulent en zijn voetbalcarrière van korte duur: op zijn 25ste stopt hij er alweer mee. "Het is allemaal te vroeg gekomen voor mij. Van jongen uit de Falgabuurt, die niks had, naar 18 jaar en vier ton verdienen: dat kan niet."

Als Brutil Fridarius Hosé 12 is, komt hij samen met zijn jongere broertje vanuit Curaçao naar Nederland toe. Na het overlijden van zijn moeder, besluit de vader van Hosé dat het beter is als de twee bij hun zussen en broers in Den Helder opgroeien. "Mijn vader was nog wel in beeld, maar was niet meegekomen naar Nederland. Die had daarna een andere vrouw en bleef op Curaçao wonen", vertelt Brutil Hosé.

Eenmaal in Nederland blijkt het lastig om een stabiele basis te creëeren. Zo is de taal een flinke barrière. "Aan het begin was het een beetje moeilijk om te wennen in Nederland. Je komt uit Curaçao, je kunt nog niet goed Nederlands praten: je begrijpt ze niet."

Ook zegt Hosé dat het lastig was om te mengen, omdat Antillianen destijds vooral met elkaar optrokken in de Helderse Falgabuurt. "Weet je wat het is: als er Antillianen komen, gaan ze meestal alleen maar met Antillianen optrekken en dan leer je de Nederlandse taal niet en kom je in een groep terecht."

De nieuwe Kluivert

Op 15 november 1998 - Hosé is dan 19 - maakt hij zijn debuut voor Ajax, tijdens de wedstrijd tegen PSV (2-2). Er wordt veel van hem verwacht en Hans Westerhof, in die tijd hoofd jeugdopleiding bij de Amsterdamse club, noemt hem zelfs het 'het grootste talent van Ajax sinds jaren'. Toch heeft Hosé moeite om aan die hoge verwachtingen te voldoen: pas een jaar later scoort hij zijn eerste doelpunt tijdens de wedstrijd AZ-Ajax (1-2).

Hosé wordt in die periode regelmatig vergeleken met Patrick Kluivert, die een paar jaar eerder is doorgebroken. "Op latere leeftijd, toen ik zeventien werd, toen kwam ik echt in beeld bij Ajax en dachten ze: deze jongen, die kan écht voetballen."

Dat zijn passie voor de sport nog steeds aanwezig is, wordt duidelijk als Hosé vertelt over zijn voetbalcarrière en zijn liefde voor het vak. "Om goed te worden moet je trainen, trainen en trainen. Maar volgens mij moet je ook talent hebben: je kunt niet goed worden als je geen talent hebt, daar geloof ik niet in. Voetballen moet je met je hart doen."