Ook het Jagersveld vol met 'Bokashi': 'Levensgevaarlijk voor honden'

Veel wordt er gepraat over de zogeheten 'Bokashi' - gefermenteerd bladafval - dat de gemeente Zaanstad deze week heeft uitgestrooid over de groene perkjes in de stad. De gemeente geeft toe dat er meer plastic inzit dan verwacht, maar gaat toch door met het verspreiden ervan tot woede van enkele inwoners van Zaandam.

"Ook het Jagersveld ligt nu vol met Bokashi, ik ben al drie dagen bezig om mondkapjes en blikjes uit het hondenuitrenveld te halen", laat Miriam van Gaalen weten aan NH Nieuws. Ook Frans mailt de redactie met foto's: "Even als aanvulling op het nieuwsitem over die 'vervloekte Bokashi' ellende. De afgelopen dagen heeft de gemeente het resterende deel bladafval met straatvuil in het Jagersveld verstrooid. Ook daar zijn hier en daar stukken gras bedekt met een lading stinkend 'gefermenteerd' groenafval, bestaand uit een mengsel van takken, bladeren en uiteraard straatvuil."

Volgend jaar zal het groenafval in Zaanstad van de straat eerst gescheiden worden van het groen van de parken en plantsoenen en dan pas wordt er Bokashi van gemaakt, laat Jeroen de Groot van Zaanstad weten. "Maar het kwaad is nu al geschied", zegt Miriam van Gaalen. "Stel je voor dat ze er gaan maaien, dan ligt dat hele veld vol met scherp afval. Daarnaast zijn de mondkapjes ook gevaarlijk voor honden, wat ik had gemeld bij de gemeente. Vandaag wilde ik hier mee verder gaan en tot mijn verbazing kwam daar weer een tractor aan om een nieuwe lading te dumpen op het hondenuitrenveld." Ook de branchevereniging van organische reststoffen (BVOR) heeft er geen goed woord voor over:

Bokashi is gefermenteerd groen, zoals bladeren die in de herfst zijn opgeveegd, dat in de lente als bodemverrijker wordt gebruikt. Al twee jaar probeert Zaanstad deze simpele en sympathieke methode uit met zijn eigen groenafval.