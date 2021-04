Haltestraat gaat weer dicht voor uitbreiding terrassen: "Maar twee uur is wel wat kort"

Ron Brouwer van café Laurel en Hardy, en woordvoerder namens de horeca in de Haltestraat, is ook blij dat er straks weer wat mogelijk is, maar vindt die twee uurtjes terrasuitbreiding toch wat kort. "Het voelt best vervelend. We hopen dat de straat toch eerder afgesloten kan worden. In ieder geval voor de periode dat we al om zes uur moeten stoppen."

Lastige afweging

Voor de gemeente is het een lastige afweging vanwege de verschillende belangen. Dat speelde vorig jaar ook al. Het afsluiten van de straat heeft namelijk ook tot gevolg dat automobilisten niet meer voor de winkels kunnen parkeren. "Je merkt dat het bezoek in de winkel stagneert als de straat wordt afgesloten", aldus één van de winkeliers. Hij vraagt zich af in hoeverre de terrassen ook echt benut zullen worden als de straat eerder dicht zal gaan. "Dat zal ook echt afhankelijk van het weer zijn." Brouwer maakt zich daar geen zorgen over. "Mensen verlangen er naar."

Wil heeft een kledingwinkel in de Haltestraat en is er heel uitgesproken over. "Laat die straat van mijn part maar tot en met de kerst afgesloten worden vanaf twaalf uur 's middags. Ik zit midden tussen de horeca en ik ga ze allemaal een boeketje brengen als ze weer opengaan. Ik moet ook wel eens laden en lossen voor mijn winkel, maar dan begin ik maar een uurtje eerder. We moeten allemaal de tering naar de nering zetten. De straat is niet zo lang en mensen kunnen best een stukje lopen. En als ze het niet snappen, dan stuur je ze maar naar mij door", lacht ze.

Reactie gemeente

Een woordvoerder van de gemeente Zandvoort laat weten dat de huidige regels voorlopig blijven gelden. "We hebben dit in gezamenlijkheid met elkaar afgesproken. Laten we hopen dat het voor korte duur is en dat er snel verruimd kan worden richting de avonduren."

Overigens kwam de donderdag niet in het oorspronkelijke plan voor, maar is de gemeente daarin toch tegemoet gekomen aan de horeca. De tijden voor het afsluiten van de Haltestraat gelden in ieder geval tot en met 26 augustus, omdat daarna de Formule 1 naar Zandvoort komt. Het is nog onduidelijk hoe de straat dan wordt ingericht.