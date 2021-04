30-jarige Horinees opgesloten en mishandeld in eigen huis

Aan de Tweeboomlaan in Hoorn is gisteravond een man lichtgewond geraakt. Als hij thuis komt, blijkt er ingebroken te zijn en is de dader nog in huis. De inbreker valt de bewoner aan, sluit hem op en gaat ervandoor met waardevolle spullen.

Toen de man om 17.35 uur thuis kwam, zag hij kasten in zijn woning open staan. De inbreker bleek nog in het huis te zijn. Hij bedreigde het slachtoffer en eiste zijn waardevolle spullen om de man vervolgens op te sluiten in huis en er via de achtertuin te vluchten. De politie heeft nog niemand kunnen aanhouden. Er wordt gezocht naar een man van 1.90 lang, een lichtgetinte huidskleur en een dikke buik. De politie vermoedt dat hij via de achterkant van het huis heeft ingebroken.