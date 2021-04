Nathalia wil ex-coronapatiënten helpen met verdwenen smaak: "Het is zo belangrijk!"

Reuk- en smaakverlies zijn veel voorkomende symptomen van corona. Bij herstelde patiënten kan het heel lang duren voordat ze weer kunnen ruiken en proeven en bij sommige patiënten is het reuk- en smaakverlies nog altijd afwezig. Ook kan de geur en de smaak helemaal verstoord zijn.

"Ik sprak een coronapatiënt en zij ervoer alles wat zoet was als extreem zoet en iets wat zuur was als extreem zuur. En dat had ze best een tijdje. Haar smaak kwam pas na een aantal weken weer goed terug", vertelt Nathalia op radio bij NH.

Smaakmakers

Nathalia ontwikkelt met haar bedrijf Natural Nature Food in Enkhuizen smaakmakers voor bij het eten. "Wij maken mosterd, chutney, salsa, samba en zuren." Ook maakt ze azijn en olie. Meerdere zorginstellingen, zoals het Anthonius Ziekenhuis in Sneek, maken al gebruik van haar producten voor de smaaksturing van kankerpatiënten.

"Mensen die chemo krijgen hebben vaak gedeeltelijk of geheel smaakverlies. En met onze producten zijn testen gedaan en die mensen proeven gewoon weer wat. [...] Als je toch weer wat proeft, krijg je weer zin in eten. En dan kun je je behandeling ook beter ondergaan, sterk je sneller aan en herstel je makkelijker."

De smaakmakers worden, volgens Nathalia, op een puur ambachtelijke manier gemaakt, zonder kunstmatige toevoegingen en met zo min mogelijk suiker en zout. "Ik kijk heel erg naar de smaakaroma's die in de ingrediënten zitten, waardoor je, als ware, een smaakexplosie in je mond krijgt."

Graag helpen

Nathalia wil naast het helpen bij smaaksturing van kankerpatiënten ook graag ex-coronapatiënten helpen. Zelf heeft ze al testen gedaan met mensen in haar eigen omgeving die reuk- of smaakverlies hadden na corona. "Door het toevoegen van onze producten, begonnen ze weer wat smaken te proeven."

Uiteindelijk hoopt ze dat haar producten ook bij grotere zorginstellingen terecht komen, zoals het Dijklander Ziekenhuis. Maar daar gooit corona nu roet in het eten: "Wij hadden met onze groothandel een afspraak gepland om daarover in gesprek te gaan. De tweede lockdown zorgde alleen dat de afspraak is uitgesteld. We hopen dat we er snel verder mee kunnen, zodat we coronapatiënten verder kunnen helpen"