Politie schiet autobanden lek van man die gevaar is op de weg

De politie heeft een roekeloze bestuurder door schoten in zijn autobanden tot stilstand gebracht. Dit gebeurde gisteravond aan de Waltherlaan in Bussum. De 35-jarige man vormde een gevaar voor zichzelf en anderen, volgens de politiewoordvoerder.

Het begon eerder op de dag: de man reed tegen meerdere auto's aan en ramde vervolgens de gevel van een woning. Sindsdien was de politie hem op het spoor.

Tegen de avond had de politie hem in het vizier, maar het rijgedrag van de bestuurder was nog niet verbeterd. De politie wilde hem stoppen, maar toen dat niet lukte, koos de verantwoordelijke agent voor het schieten in de autobanden.

Met succes, want de Bussumse man kon worden aangehouden. Hij zit nog vast.