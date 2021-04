Vergunningen biomassacentrale in Purmerend worden opnieuw bekeken

Een flinke tegenvaller voor de voorstanders van de biomassacentrale in Purmerend. De Raad van state in Den Haag besliste vandaag tijdens een hoger beroep dat de natuur en omgevingsvergunning rond de centrale opnieuw bekeken moet worden. Een nieuwe wet lijkt de tegenstanders te helpen.

De Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A (MOB) vecht tegen alle biomassacentrales in Nederland. Zij vinden dat er te veel hout gekapt wordt om de centrales draaiende te houden. Maar daar is Purmerend het niet mee eens: zij vinden dat er een tweede biomassacentrale nodig is om alle huizen in de stad te voorzien van warm water.

Toch lijkt die er nog niet te komen. De rechter oordeelde dat het warmtebedrijf Stadsverwarming Purmerend (SVP) zijn natuurvergunning opnieuw moet toetsen.

Vergunningen

Volgens de MOB klopt er niets van de vergunningen die zijn verleend. Het gaat dan om de omgevingsvergunning die Purmerend zelf heeft verleend aan de bouw als de natuurvergunning die verleend is door de provincie. De natuurvergunning zou volgens de MOB in strijd zijn met de landelijke en Europese natuurwetgeving. Ze stelt dat de gevolgen van de warmtecentrale voor de nabijgelegen Natura 2000-gebieden onvolledig zijn uitgewerkt.

Steekspel

Het was de tweede keer dat de partijen tegenover elkaar stonden tijdens het hoger beroep. Wat volgde was een ingewikkeld steekspel van regels en wetten in de gotische zaal van de Raad van State in Den Haag. De eerste keer verloor de MOB, omdat zij niet op tijd waren gekomen met een zienswijze.

De MOB beroept zich nu op het nieuwe varkens-in-nood-arrest. Begin dit jaar oordeelde het Europese hof dat ook wanneer burgers geen zienswijzen indienen, zij in beroep moeten kunnen gaan.