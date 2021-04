Loosdrechtse kerken willen af van 'overspelreclames' op bushokjes

Bushokjes langs Wijdemeerse wegen zouden geen reclame meer mogen maken voor 'overspeldatingsites' als Second Love. Dat vinden de Loosdrechtse kerken. De posters met verleidelijke en uitdagende teksten als 'Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook' zouden suggereren dat een heimelijk avontuurtje volkomen normaal is, maar de kerken zien er een 'verwording van normen en waarden' in. De kerken willen dat de gemeente de levengrote reclameposters voortaan verbiedt.

Ze roepen volgens de kerk op tot overspel en dat hoort niet bij een gezonde relatie, zeggen zij. "De tekst en de foto’s suggereren dat een heimelijk avontuurtje volkomen normaal zou zijn en waarvan genoten kan worden", zeggen ze. "Partners die elkaar al dan niet voor de wet trouw hebben beloofd worden op deze manier aangezet om deze trouw te ondermijnen en zelfs te verbreken. Dit is niet alleen onfatsoenlijk, het is ook onwettig."

"Jonge mensen moeten we eerlijkheid meegeven, maar als iemand in welke relatie dan ook zijn woord niet houdt is sprake van bedriegerij"

De heimelijke relaties waar de posters volgens de kerken tot zouden oproepen zijn volgens hen 'niet acceptabel en schadelijk'. "In veel gevallen leidt het tot echtscheiding of op zijn minst tot een diep gevoel van wantrouwen, lichamelijke en psychische klachten en zelfs tot lichamelijk of geestelijk geweld", is een van de redenen van de kerk.

Daarnaast zouden de posters en bovenal overspel een verkeerd beeld geven aan kinderen. "Jonge mensen moeten we eerlijkheid meegeven, maar als iemand in welke relatie dan ook zijn woord niet houdt, is sprake van bedriegerij."

Dag en nacht zichtbaar

De kerken wijzen erop dat de radio- en televisiereclames van Second Love niet voor negen uur 's avonds worden uitgezonden, maar de posters niet. "De reclameposters in de bushokjes dichtbij scholen en bibliotheek zijn 24 uur per dag zichtbaar voor jongeren en ouderen die daar langs komen."

De gemeente zou volgens de kerken geen vergunning meer moeten verlenen voor reclames van Second Love of soortgelijke datingsites. Ze hebben de brief begin dit jaar al verstuurd naar het gemeentebestuur, maar om onduidelijke redenen is de brief nu pas doorgestuurd naar de gemeenteraad.