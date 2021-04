LIVE NH Sport met Jong AZ - SC Cambuur en Jong Ajax - NEC

De aftrap van een zinderend voetbalweekend is vanavond. In eigen stadion spelen de beloften AZ tegen SC Cambuur dat officieel kampioen kan worden. Jong Ajax neemt het een kleine vijftig kilometer verderop op tegen NEC. Beide duels hoor je rechtstreeks op de radio bij NH Sport.

Jong AZ wijkt nog maar hoogst zelden uit van het trainingscomplex in Wijdewormer naar het stadion in Alkmaar. Vanwege het mogelijke kampioenschap van de tegenstander is daarvoor nu wel gekozen. Cambuur is daarbij wel afhankelijk van het resultaat dat conccurrent De Graafschap tegen Almere City FC haalt.

Fenomeen

Grote vraag is natuurlijk hoe Jong AZ, nummer zeventien van de eerste divisie, het fenomeen uit Volendam afstopt. De wedstrijd in Leeuwarden ging met 2-0 verloren dankzij twee goals van Robert Mühren. In dit geval ging het om twee benutte strafschoppen. Inmiddels heeft de spits 34 van de 100 doelpunten die Cambuur dit seizoen maakte achter zijn naam staan. De aftrap is om 21.00 uur. Edward Dekker is de verslaggever in Alkmaar.

