Dijklander krijgt vandaag Janssen-vaccin binnen: volgende week 600 prikken

Omdat er nu nog een groep risicopatiënten in het ziekenhuis gevaccineerd wordt, zullen de medewerkers aanstaande maandag, woensdag en donderdag geprikt worden. Helaas kan nog niet al het personeel gevaccineerd worden. Na deze prikronde hebben ze 1380 zorgmedewerkers gevaccineerd. Het ziekenhuis heeft ongeveer 3500 medewerkers in dienst, van wie zo’n 500 niet werkzaam zijn aan het bed.

En dat is heel goed nieuws voor de zorgmedewerkers onder de 60. Volgens Marjolein Beijne, woordvoerder van Dijklanderziekenhuis, zijn ze allemaal heel blij. "We merken dat heel veel mensen erom zitten te springen. Ze hebben te maken gehad met aantal teleurstellingen omdat eerdere vaccinaties gestaakt zijn. Het grote voordeel is dat het een prik is. Dan ben je klaar. Mensen willen echt heel graag!"

Maar ook met het Janssen-vaccin was het nog spannend. Ook dat vaccin zou trombose kunnen veroorzaken. Na onderzoek is er vastgesteld dat de voordelen opwegen tegen de nadelen en er verder geen beperkingen op het gebruik van het vaccin zullen worden opgelegd.

Eerder al zou het personeel gevaccineerd worden met het AstraZeneca-vaccin. Het vaccin was al binnen, maar mocht ineens niet meer gebruikt worden vanwege de mogelijke bijwerkingen. Zoals inmiddels bekend kan AstraZeneca bij vrouwen onder de 60 ernstige trombose veroorzaken en mag daarom niet meer gebruikt worden om 60-minners in te enten. Een grote teleurstelling voor de jongere medewerkers van het Dijklander. De 60-plussers onder de medewerkers konden wel gevaccineerd worden.

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookpagina WEEFF. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl

🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]