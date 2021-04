'Keeper Remko Pasveer in gesprek met Ajax'

Volgens De Telegraaf is keeper Remko Pasveer van Vitesse in gesprek met Ajax. De Amsterdammers zijn op zoek naar een nieuwe keeper omdat Andre Onana een dopingschorsing uitzit en niet wil bijtekenen.

De krant laat verder weten dat Pasveer heeft laten weten aan Vitesse dat hij een nieuwe uitdaging wil aangaan. De 37-jarige doelman is bezig aan zijn vierde seizoen in Arnhem. Daarvoor speelde hij bij FC Twente, Go Ahead Eagles, Heracles en PSV.

Bij Ajax lijkt het een kwestie van tijd dat de ervaren Maarten Stekelenburg gaat bijtekenen. Wat de Amsterdammers voor plannen hebben met keeper Kjell Scherpen is niet bekend.