Honkbal: Coachwissel bij HCAW voordat competie is begonnen

Het vertrek van Gibbs is opmerkelijk, want hij werd in november pas aangesteld. HCAW speelde dus nog geen competitiewedstrijd. Voor Berrevoets is het de derde keer dat hij hoofdcoach is van de Bussumers. Het erelid van HCAW wilde weinig kwijt over het vertrek van Gibbs. "Er waren twijfels over of deze man ons richting de top twee ging brengen", aldus Berrevoets.