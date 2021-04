Zo ziet het vernieuwde zwembad Sijsjesberg eruit: 'Alleen de letters zijn hetzelfde'

Na een grondige verbouwing gaat zwembad Sijsjesberg in Huizen aankomende zaterdag weer open voor de baantjestrekker. Een klein groepje vaste bezoekers kreeg een privé bezoekje, inclusief duik in het nog niet verwarmde zwembad. "Het past mooi in de omgeving", aldus een badgast.

Voor zwembadbeheerder Annalies van Zoeren van SRO is vooral het nieuwe kassasysteem een belangrijke verandering. "De mooiste wijziging vind ik de tourniquets", aldus Van Zoeren over de nieuwe draaideurtjes. "Dat moet ervoor zorgen dat er van de zomer een veel kleinere rij staat, doordat je je online ticket direct kan scannen." De verouderde stalen draaideuren die Sijsjesberg typeerde zijn daarmee vijftig meter verderop neergezet als uitgang.

Reactie badgasten

De eerste reactie van de badgasten op het populaire buitenbad in Huizen is positief. "Het was echt oud zegmaar, dit is echt mooi fris en ruim", klinkt vanuit het zwembad. "Die entree is hartstikke leuk bedacht, beetje Gaudí-achtig", reageert een ander.

Bekijk hieronder hoe de eerste duik na de heropening eruit zag. Tekst loopt door onder video.