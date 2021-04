Gemeente hielp vorig jaar 140 onderwijzers en zorgmedewerkers aan een woning

De gemeente heeft vorig jaar 140 onderwijzers en zorgmedewerkers met succes aan een woning geholpen. In totaal meldden 1012 kandidaten zich aan voor de voorrangsregeling voor beroepsgroepen.

Dat schrijft woonwethouder Laurens Ivens in een brief aan de gemeenteraad. In totaal accepteerden honderd zorgmedewerkers en veertig leraren een woning na succesvolle bemiddeling van de gemeente.

Sociale sector

Het overgrote deel (94 woningen) werd geaccepteerd in de sociale sector, terwijl 31 woningen werden geaccepteerd in de middeldure sector. Het resterende aantal kandidaten accepteerde een woning van een private verhuurder.

Van de 1012 aanmeldingen werden er 309 afgewezen, omdat die kandidaten niet aanmerking kwamen voor de regeling. Nog eens 310 kandidaten staan op een wachtlijst en 45 kandidaten zijn niet langer woningzoekend. Door het hoge aantal aanmeldingen liep de gemeente bij de start van de regeling een achterstand op bij het beoordelen van de kandidaten. Zo moeten momenteel nog 208 aanmeldingen worden beoordeeld. Die achterstand wordt volgens de gemeente nu ingelopen.

Geen kandidaat

Voor 36 adressen die de gemeente aanbood, is geen kandidaat gevonden. Volgens Ivens heeft dat verschillende oorzaken, zoals de eisen van de verhuurder, niet correcte gegevens of weigering door de kandidaat. " Veel gehoorde weigeringsgronden zijn de huurhoogte, de aantrekkelijkheid van de woning of de buurt, het huurconcept, de woninggrootte en parkeermogelijkheden."

De voorrangsregeling voor zorgmedewerkers en onderwijzers werd vorig jaar door het stadsbestuur in het leven geroepen om de oplopende personeelstekorten in die sectoren terug te dringen. Primair gaat het volgens de gemeente om de spoedzoekers, namelijk leraren en zorgmedewerkers die vanwege een tijdelijk huurcontract hun woning moeten verlaten, ver moeten reizen of inwonen bij anderen.