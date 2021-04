Koopmeiners en Velthuis klaar voor rentree bij Jong AZ

Zowel Peer Koopmeiners als Tijs Velthuis zijn normaal gesproken verzekerd van een basisplaats bij Jong AZ, maar de afgelopen wedstrijden konden ze vanwege een blessure niet in actie komen. Gelukkig zijn ze dicht bij hun rentree.

"Ik heb er een tijdje uit gelegen met een blessure, dat was even minder. We zijn nu weer lekker op het veld bezig dus het gaat beter.", zegt Koopmeiners. "Ik train ook weer met de groep mee, maar ik ben er ook een tijdje uit geweest. Het gaat steeds beter en ik hoop dat ik deze lijn door kan zetten", vult Velthuis aan.

Beide spelers hopen vrijdag voorafgaand aan de wedstrijd tegen Cambuur weer op het opstellingsformulier te staan. Dat is een bijzondere wedstrijd, want Cambuur kan officieus kampioen worden. "Het zou leuk zijn als we daar een stunt tegen kunnen uithalen. Dat zou een mooi compliment zijn voor ons."