Zaanstad gaat door met 'Bokashi', branchevereniging noemt dat 'niet slim'

Het lijkt deze dagen wel herfst in de gemeente Zaanstad nu de gemeente overal weer zogeheten 'Bokashi' - gefermenteerd bladafval - heeft uitgestrooid over groene perkjes als bodemverrijker. Dat gaat echter niet zoals het hoort: er zit veel afval zoals plastic tussen. Arjen Brinkman van de Branchevereniging van organische reststoffen (BVOR) heeft er geen goed woord voor over. "Dit is Bokash net niet", zegt hij.

Bokashi is gefermenteerd groen, zoals bladeren die in de herfst zijn opgeveegd, dat in de lente als bodemverrijker wordt gebruikt. Al twee jaar probeert Zaanstad deze simpele en sympathieke methode uit met zijn eigen groenafval. Vorig jaar ging het mis omdat er te veel zwerfafval in het riet zat, dat voor de Bokashi wordt gebruikt. Ook dit jaar bleek er nog erg veel plastic tussen de herfstbladeren te zitten, vooral in Poelenburg.

"Eigenlijk heeft dit niets met Bokashi te maken en is het gewoon bladafval", zegt Brinkman. Hij betwijfelt of de bladeren de bodem echt zullen verbeteren. Volgens de branchevereniging moet er nog veel onderzoek gedaan worden naar de Japanse methode.

Om de bodem echt goed te verbeteren raadt Brinkman compost aan. "Maar daar zit wel een prijskaartje aan", zegt Jeroen de Groot van Zaanstad. Volgens hem kost alleen al het groen weg laten brengen ruim 200.000 euro terwijl de Bokashi nu 50.000 euro kost. Daarbij hoeven de bladeren niet helemaal naar Alkmaar op-en-neer gereden te worden om in een fabriek tot compost verwerkt te worden. De stad zal voorlopig doorgaan met de Bokashi pilot.

Niet slim

"Dat is niet slim", denkt de branchevereniging. Om de schone en vieze stromen groen afval goed te verwerken zijn er machines nodig die dat goed scheiden menen zij. "Anders zijn we bezig rotzooi rond te draaien. Dat kunnen we circulair noemen, maar is niet de bedoeling."

Volgend jaar zal het groenafval in Zaanstad van de straat eerst gescheiden worden van het groen van de parken en plantsoenen en dan pas wordt er Bokashi van gemaakt, laat Jeroen de Groot weten.