Overal gekke vliegtuigstrepen van 'dronken piloten' in de lucht

Vorig jaar zorgden de cirkelachtige waterdampsporen ook al eens voor opschudding in de provincie. Op sociale media vroeg men zich af of de piloten dronken waren.

Overigens was het vandaag al de laatste dag van de oefening 'Deviant Dragon', waarbij Nederlandse, Duitse, Deense en Amerikaanse straaljagers een luchtaanval en verdediging hebben geoefend met in totaal 22 tegen 12 straaljagers. Geen wedstrijdje dus of dronken piloten. "Normaal is daar vanaf de grond niets van te merken", zegt Tol.