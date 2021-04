Gevaccineerden zijn stilzitten zat, maar hebben begrip voor maatregelen

Mensen die gevaccineerd zijn, hoeven onderling geen afstand te houden, of een mondkapje te dragen. Dat is het advies van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Toch kan deze groep nog niet rekenen op meer vrijheden dan niet-gevaccineerden. Het ongeduld om weer volledig aan de slag te mogen is groot, maar de naleving van de regels lijkt er niet minder om te worden.

Meneer Louwerman (97) krijgt vaccinatie in verzorgingshuis Westerhof - NH Nieuws/Maarten Edelenbosch

"Ongeveer twee weken geleden kreeg ik voor het eerst de vraag van iemand die gevaccineerd was, of we niet weer aan de slag konden", vertelt Mirjam van der Welle van Sport Vitaal Alkmaar. De organisatie verzorgt sportlessen voor ouderen en merkt het ongeduld dat er in deze groep leeft. "Met name de mensen die minder mobiel zijn, willen weer graag aan de slag. De rest kan bijvoorbeeld buiten nog wel aan de slag, maar deze groep zit al sinds 14 december binnen." Vorige week maakte het kabinet een openingsplan bekend. Als de cijfers het toelaten, kan er vanaf 11 mei weer binnen gesport worden. "Dat is voor de meesten geen issue. Sommige gevaccineerden hoopten alleen dat ze al eerder weer aan de slag konden. Ze staan echt te popelen, maar hebben begrip voor de maatregelen", aldus Van der Welle. Dat beeld herkent GoldenSports. De organisatie geeft sportlessen aan ouderen in Amsterdam en Purmerend en ondanks dat het merendeel van de doelgroep gevaccineerd is, worden de coronaregels nog steeds streng nageleefd. "Sinds 12 april zijn we weer begonnen met buiten sportlessen geven aan maximaal vier personen. Overal in het park staan dan groepjes van vier personen en zo voelen ouderen zich toch nog met elkaar verbonden", vertelt initiatiefnemer Leonie Everts.

Quote "De mensen kunnen zich goed beheersen" Leonie Everts, GoldenSports

Maar na afloop is gezellig samen een kop koffie drinken er niet bij: "Iedereen moet meteen naar huis, tenzij je met z'n tweeën nog even wil wandelen. Maar mensen kunnen zich goed beheersen. Er is helemaal geen onvrede bij deze groep over het feit dat ze zich nog aan alle coronaregels moeten houden." Teleurgesteld Ook in verpleeghuizen leidt de hoge vaccinatiegraad niet tot versoepelingen. Zo is bijna iedereen bij Amaris, waar onder meer wonen met zorg wordt aangeboden in de regio Gooi en Vechtstreek en Eemland, ingeënt. Ook bij Zonnehuisgroep Amstelland loopt het percentage vaccinaties hoog op. Ook daar zijn meer dan 90 procent van de inwoners beschermd. Maar uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht en het Radboudumc in Nijmegen blijkt dat de hoge vaccinatiegraad en de forse afname in het aantal besmettingen niet tot grote versoepelingen in de bezoekersregeling. Volgens de onderzoekers zou dat wel snel moeten plaatsvinden. Ook de Algemene Nederlandse Bond Voor Ouderen reageerde teleurgesteld op het uitblijven van versoepelingen voor verpleeghuizen: "Er is nog steeds weinig extra ruimte, terwijl dat gezien de vaccinatiegraad wel zou kunnen", liet woordvoerder Renate Evers al eerder aan NH Nieuws weten.