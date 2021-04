Drie tieners uit Purmerend veroordeeld voor chantage met seksafspraak

Een van de verdachten maakte via datingapp Grindr een afspraak met het slachtoffer in Purmerend, waarbij hij zich heeft voorgedaan als 15-jarige jongen die seksueel contact wilde met een oudere man. Toen het slachtoffer verscheen op de gemaakte afspraak, zijn alledrie de verdachten in zijn auto gaan zitten.



Zij hebben vervolgens het slachtoffer gechanteerd: ze zouden de politie vertellen dat hij een seksafspraak had gemaakt met een minderjarige als hij zijn eigendommen niet zou afstaan. Daarnaast hebben ze meerdere keren geprobeerd het slachtoffer geld voor hen te laten pinnen. Dit lukte niet omdat het slachtoffer de verkeerde pincode had ingetoetst. Daarna heeft een van de verdachten via internetbankieren op de telefoon van het slachtoffer geld van diens rekening overgeboekt.

Betrapt

Het slachtoffer is vijf uur van zijn vrijheid beroofd geweest. Uiteindelijk heeft hij zijn paspoort moeten afstaan als borg. Hij zou later die dag een bedrag van 8.500 euro aan de verdachten moeten betalen door geld in zijn auto neer te leggen op een nog nader af te spreken locatie. Het slachtoffer heeft na zijn vrijlating de politie gemeld wat er is gebeurd. Toen de verdachten die middag het geld uit de auto van het slachtoffer wilden halen, zijn twee van de verdachten aangehouden. Later is de derde verdachte opgepakt.