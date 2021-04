Verdachte van Van Goghroof uit Singer Laren nog zeker drie maanden vast

Het onderzoek naar de gestolen kunstwerken loopt nog altijd. De gestolen Van Gogh en het werk van Frans Hals zijn nog altijd spoorloos.

Het gerucht gaat dat de Van Gogh in handen is van criminelen, zodat het kan worden ingezet bij onderhandelingen over strafvermindering. Daarbij wordt de naam van vermeend drugscrimineel Peter Roy K., ook eigenaar van een groot transportbedrijf, genoemd. Het Openbaar Ministerie lijkt die lijn nu ook te volgen en verdenkt K. nu officieel van heling van het schilderij. K. zou versleutelde berichten gesproken hebben over de Van Gogh, die berichten zijn door de politie gekraakt.