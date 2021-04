Tijmen (27) vecht tegen BKR-registratie studieschuld: "Scheelt helft maximale hypotheek"

Nu woont Tijmen met zijn vriendin in bij haar ouders in Hoofddorp, maar uiteindelijk hoopt het stel hun droomhuis in Edam, Volendam, Oosthuizen of Ilpendam te bemachtigen. Omdat Tijmens vriendin geen studieschuld heeft, heeft hij goede hoop dat ze - zelfs al zou registratie van studieschulden verplicht worden gesteld - zonder al te veel problemen een woning in een van deze plekken te kunnen kopen.

"Maar ik doe het niet alleen voor mezelf", benadrukt hij waarom de Facebookgroep heeft opgericht. "Als starter kom je er nu al niet tussen", zegt hij over de gevolgen van de krappe woningmarkt. Hoewel er nu nog slechts enkele tientallen zijn, hoopt hij uiteindelijk genoeg mensen bij elkaar te brengen om een sterk geluid tegen het advies van het AFM te laten horen. "En van daaruit misschien een petitie te starten."

'Afschrikwekkende werking'

Het is nog de vraag wat het komende kabinet ervan vindt, maar het huidige demissionaire kabinet ziet geen heil in het advies. "Het kabinet vindt het belangrijk dat lenen voor elke student toegankelijk blijft, zodat iedereen kan blijven studeren", meldt demissionair minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op Twitter. "Een BKR-registratie kan een afschrikwekkende werking hebben, gaan we dus niet doen."