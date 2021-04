Halsema te zien in nieuw seizoen College Tour

Burgemeester Halsema is te gast in het nieuwe seizoen van College Tour, gepresenteerd door Twan Huys. Op 8 juni wordt het interview uitgezonden.

"Ze heeft een tumultueuze periode achter de rug, maar het vaarwater lijkt iets rustiger te zijn geworden", zegt Twan Huys op Radio 2 bij de bekendmaking van de nieuwe gasten van zijn programma College Tour. "Ze vindt grote uitdagingen op haar pad, zoals de coronacrisis en de strijd tegen de heftige drugscriminaliteit."

Studenten

In het programma stellen studenten vragen aan bekende mensen. De andere twee gasten die zijn bekendgemaakt voor het nieuwe seizoen zijn Ilse de Lange en Marcel Levi.

De opname van het interview met Halsema is op 4 juni in theater Carré. Wie aanwezig wil zijn, kan zich aanmelden. "We nodigen iedereen uit om mooie vragen te stellen."

Het interview wordt uitgezonden op 8 juni om 20.30 uur op NPO 2.