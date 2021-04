Wanneer wordt Ajax kampioen?

Dát Ajax landskampioen wordt, daar twijfelt niemand aan. Maar wánneer is de vraag? Vanavond bij de inhaalwedstrijd tegen FC Utrecht in elk geval nog niet, maar zondag tegen AZ zou het zomaar kunnen gebeuren. We zetten de scenario's voor je op een rij.

Als we naar de stand in de eredivisie kijken, zien we dat Ajax 72 punten heeft en de achtervolgers PSV en AZ op 61 punten staan. Deze concurrenten kunnen in de resterende 5 duels nog maximaal 15 punten halen en komen dan op 76.

Met andere woorden: haalt Ajax nog 5 punten punten dan zijn de Amsterdammers sowieso landskampioen. Twee keer winnen en de 35e schaal is binnen.

Maar er zijn meer mogelijkheden om komend weekend de titel binnen te halen. Daarbij is een nederlaag tegen FC Utrecht niet dodelijk, terwijl een verliespartij tegen AZ betekent dat het kampioenschap met ten minste een week moet worden uitgesteld. Veel is afhankelijk van de wedstrijd die PSV zaterdagavond tegen FC Groningen speelt.

- Ajax wint van Utrecht en speelt gelijk tegen AZ: Ajax is alleen kampioen als PSV gelijkspeelt of verliest. Toch zal er ook een groot feest losbarsten als PSV heeft gewonnen. Ajax (+66) heeft immers een doelsaldo dat 32 goals beter is dan PSV (+34) waardoor het de titel feitelijk niet meer kan mislopen.

-Ajax speelt gelijk tegen Utrecht en wint van AZ: Ajax is kampioen als PSV niet heeft gewonnen. Winnen de Eindhovenaren op zaterdagavond, dan kan Ajax hooguit de officieuze titel vieren.

-Ajax speelt gelijk tegen Utrecht én AZ: Ajax is kampioen als PSV heeft verloren. Bij een gelijkspel van de ploeg uit de Lichtstad is Ajax officieus kampioen.

- Ajax verliest van Utrecht en wint van AZ: Ajax is alléén kampioen bij puntenverlies van PSV.

In alle andere scenario's wordt Ajax dit weekend nog géén kampioen en blijft de kurk op de fles tot de wedstrijd van zondag 2 mei, thuis tegen FC Emmen.

Vanwege het mogelijke kampioenschap van Ajax is er zondag vanaf 14.00 uur een extra radio-uitzending van NH Sport.