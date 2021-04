Explosie in huis in Haarlem: gevel weggeblazen, ravage op straat

In een huis in de J.J. Hamelinkstraat in Haarlem is vanmiddag rond half twee een grote explosie geweest. Aan de achterkant van de woning ligt de gevel eruit en op straat is het een grote ravage.

De hulpdiensten zijn in groten getale aanwezig. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd in de straat in de Slachthuisbuurt. Evenmin is bekend of er gewonden zijn gevallen bij de ontploffing.

Later meer...