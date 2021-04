Onderzoek naar zelfbewoningsplicht: 'Bouwen voor bewoners, niet voor beleggers'

Het onderzoek is een verzoek van de fracties van EénHoorn, GroenLinks, ChristenUnie en CDA Hoorn. Zij zien dat er steeds meer woningen worden opgekocht om te verhuren. Hierdoor wordt het aanbod voor starters en anderen steeds kleiner. Ook stijgen de prijzen, waardoor starters en mensen met een middeninkomen steeds minder kans maken op een woning.

‘We willen in Hoorn bouwen voor bewoners, niet voor beleggers,’ aldus de indieners van de motie. Daarom stellen zij voor te onderzoeken of het in sommige gevallen mogelijk is om een zelfbewoningsplicht in te voeren. Ze stellen voor bij nieuwe koopwoningen op gemeentegrond een zelfbewoningsplicht van minimaal drie jaar op te leggen.

Private partijen

Ook willen de partijen dat gekeken wordt of een zelfbewoningsplicht mogelijk is bij nieuwbouwprojecten op grond van private partijen. Verder willen ze dat het college alert blijft op nieuwe mogelijkheden van zelfbewoningsplicht bij bestaande bouw.

Wethouder Marjon van der Ven (Wonen en Stadsontwikkeling) kon zich in het verzoek vinden. Met uitzondering van de VVD stemde de voltallige raad in met het onderzoek. De VVD wees op het feit dat er ook landelijke wetgeving in ontwikkeling is. De andere fracties willen hier echter niet op wachten.

Opmeer

Eerder deze maand speelde dit onderwerp ook in Opmeer. Volgens Bram Beemster, fractievoorzitter van het CDA in Opmeer, moet daar ook de woningmarkt beschermd worden, wanneer deze uitsluitend wordt gebruikt door investeerders om er geld aan te verdienen. Helemaal omdat de woningmarkt op dit moment erg krap is. Daarom diende de partij samen met Gemeentebelangen Opmeer en PvdA Opmeer een motie in om ook daar onderzoek te laten doen naar een mogelijke oplossing voor dit probleem.