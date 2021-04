Koelhuis met muurschildering van Keith Haring aangewezen als monument

Het Koelhuis is ontworpen door architect Nicolaas Lansdorp en was oorspronkelijk bedoeld om de voedselvoorziening van Amsterdam beter te ordenen. Lansdorp heeft veel woningen en scholen in de stad ontworpen, waaronder het Vossius Gymnasium in Amsterdam Zuid.

Haring schilderde in 1986 het werk, een enorm fabeldier van 12 bij 15 meter, in zijn herkenbare stijl op de gevel van het gebouw. Een paar jaar na het aanbrengen van de schildering, werd deze verscholen achter aluminimum platen, die gemonteerd werden vanwege waterschade. Het gebouw werd destijds gebruikt als depot van het Stedelijk Museum. 30 jaar later werd de muurschildering herondekt

Volgens Heemschut is de muurschildering samen met het gebouw van architectuurhistorische waarde vanwege de kwaliteit en esthetiek van het ontwerp.