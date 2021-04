Kinderen schilderen hun dromen op zeildoeken voor schone toekomst

Kinderen van scouting Watergeuzen krijgen op de Zaanse Schans een fraaie praktijkles in duurzaamheid. Ze mogen rondkijken op het zeilschip Vrijbuiter en vervolgens aan wal hun dromen schilderen op oude zeildoeken. Die kleurrijke doeken zullen straks op het zeilschip wapperen in de wind. "Het is een prachtig project dat kinderen straks hun dromen voorbij zien varen", zegt schipper Wiebe Radstake.

Kleurige zeilen voor een schone toekomst - NH Nieuws

Boomstammen worden tot planken gezaagd door eeuwenoude machines gedreven op de wind van molen Het Jonge Schaap. Het hout wordt ingeladen in het zeilschip Vrijbuiter en de tjalk zal op de wind de vracht naar Harlingen brengen waar het hout gebruikt wordt voor een nieuw zeilend vrachtschip. Duurzamer en schoner kan het niet worden. Wiebe is ook een van de kapiteins van Tres Hombres, het zeilschip dat al jaren onder meer cacao uit het Caribisch gebied haalt en zo reclame maakt voor schone vrachtvaart. Ook in Nederland willen de mannen van Tres Hombres de vrachtvaart onder zeil brengen. Zoals met het hout van de Zaanse Schans naar Harlingen en binnenkort met meel van een molen uit Zierikzee. En zoveel mogelijk kinderen en jongeren moeten zien hoe er gewerkt wordt aan een oplossing tegen milieuvervuiling. Minder plastic Sam van scouting Watergeuzen is bezig met een het schilderen van een bos. Ze heeft net op het schip rondgelopen en vindt het vet gaaf. "Ik heb zelf nog nooit op zo'n zeilschip gevaren, maar het lijkt me wel vet gaaf." Ze is erg begaan met het onderwerp: "Ik wil dat er minder plastic in het milieu komt".

Kinderen van de scouting Watergeuzen schilderen hun droom op een zeil

Ook Damian maakt zich zorgen over het milieu. "Ik maak een grote blauwe zee, een oceaan met een vis erin. De zee maakt de meeste zuurstof", vertelt hij. Kunstenaar Hetty van der Linden is oprichter van de stichting Sail a Future. Kinderen over de hele wereld beschilderen afgedankte zeilen. "Ik merk dat kinderen zich heel erg zorgen maken over de toekomst van de wereld. En wij als ouders en volwassenen zijn heel erg bezig om ze daar bewust van te maken. Maar ik zou graag zien dat we meer in oplossingen denken en de kinderen daarbij betrekken." Volgens Hetty is het schilderen ook een mooie manier voor kinderen om te protesteren. "Ze gaan niet de straat, maar ik zie armen in de masten met daaraan de beschilderde doeken van de kinderen die de protestdoeken vasthouden." Als de zeilen niet meer worden gebruikt, worden er tassen van gemaakt en gevuld met duurzamen producten uit windhandel. Bijvoorbeeld als kerstpakket. Met de opbrengst van de tassen wordt een zeilschip in aanbouw gefinancierd. "Elk kind is dan gedeeltelijk aandeelhouder. Het wordt dan echt hún schip", vertelt Hetty.