Jongeren nu eindelijk een eigen plek met container: 'Blij dat het er staat'

Ze waren de afgelopen maanden veelvoudig in het nieuws: de jongeren in Edam en Volendam die onrust veroorzaken. De verveling is groot, want er is weinig te doen in de omgeving. Maar hier is nu iets op bedacht: een heus 'jongerenplein'. Op dit plein wordt gebokst en hangen de jongeren wat rond in de blauwe container. Op dit moment zijn de jeugdwerkers nog aanwezig om alles in goede banen te leiden, maar op den duur zullen die verdwijnen en wordt de plek echt van de jongeren zelf.

Eén van de jongeren is Rafie Ahhadouch: "Als hier de jongeren bij elkaar komen gaat het juist goed. Als ze buiten zijn, gaan ze normaal niet bij elkaar staan en dit is juist een plek waar de jongeren elkaar leren kennen." De jongeren die in Edam aanwezig zijn, geven aan dat er in de omgeving weinig te doen is. Echter 'hangen' zij normaal gesproken niet bij het Middengebied, waar veel jeugdoverlast gaande is.

"Eerlijk gezegd had ik het niet verwacht, maar ik ben nu wel blij dat het er staat." Initiatiefnemer Soufiane Sout heeft lang voor een plek voor jongeren gestreden en is blij dat het nu eindelijk zo ver is. Er hangt een gezellige sfeer op het plein vlak bij buurtcentrum de Singel. Jongerenwerker Rick Leeuwestein: "Ik denk dat het goed laat zien hoe het ook kan gaan met elkaar."

Om deze reden is de gemeente uiteindelijk toch overstag gegaan om iets voor deze groep neer te zetten. Volgens Soufiane was de gemeente eerst terughoudend. "De gemeente heeft er dit keer wel werk werk van gemaakt en daar zijn we super trots op."



Volgens de gemeente is het tijd om naar de toekomst te kijken: "We willen daarin graag samenwerken met de jeugd. We zagen dat er in deze wijk weinig faciliteiten waren voor deze doelgroep. Een eigen plek in de wijk is een langgekoesterde wens van de jongeren. Wat ons betreft is hieraan tegemoet komen een mooi voorbeeld van hoe je jongeren kunt betrekken bij het invullen van hun eigen leefomgeving en activiteiten."

Centraal houden

Niet alle buurtbewoners staan te springen om de jongeren. Waar speeltuinen geen probleem vormen, is een 'hangplek' een ander verhaal. Volgens jeugdwerker Rick Leeuwestein is de jongeren wegsturen geen optie: "Kijk jongeren verplaatsen zich en als je steeds het spelletje speelt van er komen meldingen, ze worden weggestuurd en ze moeten naar een andere plek, dan los je niks op. Als je het centraal houdt, is het effect beter."

