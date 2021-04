Mensen met beperking zeilen 9.000 euro bij elkaar voor het goede doel

De actie van SailWise van afgelopen dinsdag heeft 9.000 euro opgeleverd. 24 vrijwilligers en deelnemers van het Enkhuizer SailWise hebben dat bedrag in een 24 uur durende estafette op de Loosdrechtse Plassen bij elkaar gezeild . Het geld is bestemd voor de renovatie van watersporteiland Robinson Crusoe.

Het eiland ligt midden op de Loosdrechtse Plassen en faciliteert watersport voor mensen met een beperking. De accommodatie is echter verouderd en niet meer van deze tijd. In teams van twee, een vrijwilliger en een deelnemer met een beperking, hebben de deelnemers 24 uur lang in etappes van twee uur gezeild. Sommige van hen zitten in een rolstoel en zijn afhankelijk van de aanpassingen die SailWise biedt om te kunnen watersporten. Anne de Ruijter heeft een spierziekte en zit in een elektrische rolstoel. Anne: “Bij SailWise vergeet ik mijn beperking, omdat alles mogelijk is. Er bestaat geen 'nee' bij SailWise. Er bestaat altijd wel een manier om bij SailWise te kunnen zeilen.”

Anne heeft samen met een vrijwilliger de laatste etappe van de zeilestafette gezeild in de 'Eduard'; een zogenaamde roll-on-roll-off-boot. “Ik kan er gewoon met mijn rolstoel oprijden”, vertelt Anne. “Maar ook de kleinere bootjes zijn geen probleem. Dan gebruiken we een tillift en kan ik in een speciale stoel getild worden.” Tekst gaat verder onder de foto.

Vanwege de coronamaatregelen kon er geen publiek bij de actie aanwezig zijn. Medewerkers en vrijwilligers van SailWise gingen daarom regelmatig live op Facebook, zodat iedereen de actie kon volgen. En er werd massaal gedoneerd. “We zijn enorm blij met alle donaties. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen onze stichting steunen”, vertelt SailWise directeur Ron Koopmeiners. Hij hoopt dat meer mensen bekend raken met het watersporteiland en willen bijdragen aan de renovatie. “De laatste loodjes wegen het zwaarst. Voordat we kunnen renoveren, hebben we nog zeker 15.000 euro nodig.” In totaal hebben ze 25.000 euro nodig voor de renovatie. Rob Klifman, voorzitter van de Raad van Toezicht van SailWise, heeft de cheque op woensdagavond overhandigd aan één van de zeilers.