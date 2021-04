Ook politieagenten krijgen voorrang op de woningmarkt

Sinds begin dit jaar werd er een kwart van de woningen aan onderwijspersoneel toegekend, en driekwart aan zorgpersoneel. Nu wil het college daar nog een beroepsgroep aan toevoegen: de politie. Die beroepsgroep zou ook grote moeite hebben een woning te vinden in regio Amsterdam.

Reden om niet te kiezen voor baan politie

"De meerderheid woont op dit moment ook (soms noodgedwongen) buiten de gemeente Amsterdam", staat in een brief die Laurens Ivens, wethouder Wonen en Bouwen naar de raad heeft gestuurd. "Net zoals in de andere beroepssectoren zijn echter de arbeidsvoorwaarden en bijvoorbeeld bereikbaarheid andere zwaarwegende reden om wel of niet te kiezen voor een baan bij de politie in Amsterdam."

Per 1 januari 2022 zou de politie kunnen worden toegevoegd aan het toekenningssysteem van de gemeente. Door het toekenningssysteem hebben in 2020 100 zorgmedewerkers en 40 leraren een woning gevonden. In totaal waren en 222 aanbiedingen, maar die zijn niet allemaal succesvol verlopen. Verschillende redenen zijn de eisen van de verhuurder, niet correcte gegevens, of de kandidaat heeft zelf de woning geweigerd.

Redenen om een woning te weigeren zijn volgens de gemeente een te hoge huur, de woninggrootte en parkeermogelijkheden. Ook blijkt dat er meer behoefte is aan sociale huurwoningen en meerkamerwoningen.