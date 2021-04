Marinefregat Van Speijk ligt voor drie jaar aan de kant wegens tekort aan personeel

"We zitten al een tijdje in een spagaat om de schepen gevuld te krijgen", zegt marinewoordvoerder Bernd Roelink. "Over alle rangen is er een tekort aan personeel, maar met name de technische dienst is een cruciale groep. Het gevolg is dat we personeel moeten uitlenen. Daarbij heeft de coronacrisis ook niet geholpen. Los van eventuele besmettingen is het ook lastiger geworden om schepen naar zee te krijgen. Als het personeel langer dan 24 uur gaat varen, moeten de mensen zowel vooraf als achteraf een aantal dagen in quarantaine. Je kunt niet zomaar meer zeggen: 'We gooien morgen de trossen los.'"

Uit interne documenten in handen van de Telegraaf en Marineschepen.nl, zou blijken dat de marine diep in de rode cijfers zit. Door de slechte financiële situatie zouden noodzakelijke investeringen en groot onderhoud noodgedwongen worden uitgesteld of simpelweg niet worden gedaan. Toch is het aan de kade houden van de in 1995 in dienst gestelde Van Speijk geen financiële maatregel, benadrukt Roelink. "Het is zuiver een personele maatregel. Dit besluit geeft ook rust en duidelijkheid aan het personeel, dat nu weet waar het toe is."

Uit de vaart

Het marinepersoneel van de Van Speijk zal worden verdeeld over andere schepen, zoals de Zr.Ms. Van Amstel en de Zr.Ms. Tromp. Vanaf 2024 wordt er weer gevaren met de Van Speijk. Roelink: "Daarna wordt er, rond 2024 en 2025, groot onderhoud uitgevoerd aan het schip. Als dat is afgerond in 2026 wordt het schip nog enige tijd ingezet, tot het als laatste zogeheten M-fregat uit de vaart wordt gehaald en wordt vervangen door een ASW-fregat."

Na een uitgebreide modernisatie van het fregat werd het vanaf 2017 werd ingezet voor drugsoperaties in het Caribisch gebied. Ook is het vaak gebruikt voor opleidingen. De Van Speijk wordt officieel vanaf de zomer aan de kant gelegd, maar ligt nu al aan de kade.